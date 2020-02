Cannabisplantage met 122 planten ontdekt in Alveringem Bart Boterman

21 februari 2020

12u48 0 Alveringem In Alveringem is een cannabisplantage met 122 planten ontdekt, meldt het parket van Veurne. Dat gebeurde tijdens een onderzoek naar een uitbater van een growshop in Duinkerke, een leverancier van materialen om cannabis te telen.

De speurders beschikten over informatie dat de Fransman, een veertiger, benodigdheden leverde voor een cannabisplantage in de buurt van Veurne. Na onderzoek kwamen de speurders op een cannabisplantage in Alveringem uit. “Er werd effectief een plantage met 122 planten aangetroffen. De betrokken Fransman zou op zijn beurt de grootste afnemer van de oogst geweest zijn. Zijn rol wordt nog verder onderzocht. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter maar is onder voorwaarden vrijgelaten”, zegt procureur Patty T’Jonck van het Veurnse parket. “Het onderzoek naar de houders of exploitanten van de cannabisplantage gaat verder. Daar is voorlopig nog niemand voor opgepakt of aangehouden", aldus de procureur.