Buizerd die in Alveringem verstrikt geraakte en bevrijd door brandweer Lo aan de beterhand GUS

22 november 2019

14u40 0 Alveringem De buizerd die verstrikt geraakte in prikkeldraad in Alveringem is aan de beterhand. Dat meldt het Vogelopvangcentrum (VOC) Oostende waar de roofvogel nog een paar weken verzorgd zal worden vooraleer hij zijn vrijheid terug krijgt.

Langs de Pannedorpwandelroute in Alveringem merkte een toevallige wandelaar een buizerd op die zichzelf had vast gevlogen in de prikkeldraad. Die passant verwittigde de brandweer van Lo-Reninge die de draad snel doorknipte en de gewonde vogel naar het Vogelopvangcentrum in Oostende bracht. Daar is de roofvogel nog steeds aan het herstellen. “De wandelaar had de reflex om de buizerd vast te houden tot de brandweer ter plaatse was’, vertelt dierenverzorgster Eva Claeys van het VOC Oostende. “Daardoor bleef het dier stil en vielen de verwondingen mee. Het gebeurt wel vaker dat roofvogels verstrikt geraken in prikkeldraad. Ze zijn zo gefocust op hun prooi dat ze die draad niet zien. Eens erin beginnen ze te fladderen met vaak fatale gevolgen. In dit geval dus niet. Zijn vlieghuid is nu aan het herstellen en pezen zijn er niet geraakt. De buizerd zit al in de binnen volière. Hij zal nog een paar weken in ons centrum op krachten komen vooraleer we hem vrijlaten.”