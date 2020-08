Brand op boerderij al geblust voor aankomst pompiers Bart Boterman

04 augustus 2020

12u30 0 Alveringem De brandweer werd maandag rond 16.20 uur opgeroepen naar een boerderij in de straat Westhoek in Hoogstade bij Alveringem.

Daar was men bezig met een slijpschijf toen enkele gensters in het hooi vielen. Er ontstond brand, maar bij aankomst van de pompiers had men het vuur al eigenhandig geblust. De brandweer deed enkel nazicht en kon snel opnieuw vertrekken.