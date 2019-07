Boodschapper voor senioren betrapt met 2.32 promille Jelle Houwen

01 juli 2019

13u38 0 Alveringem Een 57-jarige man uit Alveringem moest zich bij de politierechter in Veurne verantwoorden wegens rijden onder invloed. Hij werd eind vorig jaar betrapt toen hij met 2.32 promille achter het stuur zat in de late middag.

“Dat is een vrij hoog percentage en alhoewel J.P. symptomen vertoonde van dronkenschap wordt hij toch enkel vervolgd wegens intoxicatie”, sprak de procureur, die toepassing van straf eiste. “Het gaat om een man 57 die sinds enige tijd op pensioen is nadat hij zijn werk moest opgeven door een ziekte”, sprak zijn advocaat. “Om zijn dagen wat te vullen doet hij in zijn buurt wat boodschappen voor mensen die minder goed mobiel zijn of voor wat oudere mensen. Dan drinkt hij af en toe een pintje bij hen. Het was op de terugronde daarvan dat hij betrapt werd door de politie.” De politierechter legde hem het volgende van een verkeerscursus op.