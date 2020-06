Bestuurder (58) onder invloed crasht langs N8 in Hoogstade Bart Boterman

06 juni 2020

16u10 0 Alveringem Langs de N8 in Hoogstade, deelgemeente van Alveringem, is zaterdagmorgen een bestuurder (58) onder invloed gecrasht met zijn wagen. De man Middelkerkenaar zag zijn rijbewijs ingetrokken.

Volgens de politiezone Spoorkin reed de bestuurder in de richting van Veurne. Hij verloor de controle over het stuur ter hoogte van Hoogstade en belandde met zijn wagen in de gracht. “Er waren geen andere voertuigen bij betrokken en de bestuurder bleef ongedeerd. Een patrouille kwam ter plaatse en liet de Middelkerkenaar blazen, wat resulteerde in een positieve ademtest. Zijn rijbewijs werd op bevel van het parket ingetrokken voor 15 dagen”, zegt commissaris Toon Fonteyne van de lokale politie Spoorkin. De politie liet de beschadigde wagen takelen.