Bestuurder (29) buiten levensgevaar na zwaar ongeval Siebe De Voogt

27 september 2020

16u09 0 Alveringem De 29-jarige bestuurder uit Leisele die vrijdagnamiddag in kritieke toestand werd afgevoerd na een De 29-jarige bestuurder uit Leisele die vrijdagnamiddag in kritieke toestand werd afgevoerd na een zwaar ongeval in Alveringem , is buiten levensgevaar. Jelle V. ging met zijn wagen aan het tollen en werd in de flank aangereden door een andere auto.

Het slachtoffer reed vrijdag omstreeks 16.30 uur langs de Izenbergestraat in de richting van Leisele, toen hij de controle over z'n stuur verloor. Z’n Peugeot 206 ging aan het tollen en belandde daarbij op het andere rijvak. De bestuurder van een andere Peugeot 206 die uit de tegenovergestelde richting kwam gereden, kon de wagen van Jelle V. niet meer ontwijken. Het voertuig van de twintiger werd vol in de flank geraakt en moest door de brandweer uit het wrak worden bevrijd.

De hulpdiensten brachten Jelle in levensgevaarlijke toestand over naar het AZ West in Veurne. De dokters vreesden het ergste en brachten de jongeman meteen in een kunstmatige coma. In de loop van het weekend verbeterde zijn toestand zich zienderogen. Intussen is het levensgevaar zelfs geweken.