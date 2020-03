Bestelwagen van Bpost eindigt in de gracht Bart Boterman

03 maart 2020

18u59 5 Alveringem In de Groenestraat in Izenberge, richting Gijverinkhove, is dinsdagnamiddag rond 15.30 uur een bestelwagen van Bpost in de gracht beland. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken.

De postbode verloor om ongekende reden de controle over het stuur en raakte lichtgewond door het ongeval. Hij verwittigde zijn postmeester en zou een dokter opzoeken. De postmeester belde op zijn beurt de politie, die de vaststellingen deed en een takelaar vorderde. De pakjes en brieven werden overgeladen in een andere bestelwagen om alsnog te bezorgen. De bestelwagen raakte beschadigd maar is nog herstelbaar.