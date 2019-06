Auto krijgt klapband, botst tegen geparkeerde wagen en belandt op zijde: IJzerstraat in Stavele versperd Bart Boterman

19 juni 2019

19u20 3 Alveringem De IJzerstraat in Stavele bij Alveringem was woensdagavond vanaf iets voor 18 uur versperd door een ongeval. Een Ford Focus ging over de kop en kwam op de zijde tot stilstand. De bestuurder raakte lichtgewond.

Het voertuig kwam uit de richting van de Stavele Brug en kreeg een klapband. De auto begon te slingeren, reed een geparkeerd voertuig aan en ging vervolgens over de kop. De bestuurder kon op eigen houtje uit het voertuig kruipen. Hij raakte lichtgewond maar een ziekenhuisopname bleek niet nodig. Door het ongeval was de straat een uur lang afgesloten voor het verkeer, tot de twee wagens getakeld waren en de politie de nodige vaststellingen had gedaan. Ook Lijnbussen dienden een omleiding te volgen. Het incident lokte heel wat kijklustige buurtbewoners op straat.