Alveringemse Silke start webshop met gezonde voeding voor katten en honden. “Vers vlees beter dan droogvoer” Gudrun Steen

17 juli 2020

07u11 26 Alveringem Silke Geryl (32) uit Beveren aan de IJzer in Alveringem stelt haar webshop Gowill Westhoek voor. “Ik wil mensen overtuigen dat het beter is om vers vlees of koudgeperste brokken aan hun hond of kat te geven in plaats van het traditionele droogvoer”, stelt de dierenliefhebster.

Silke is naast mama van drie jonge kindjes ook baasje van een labrador, cavalier king charles en een ruwharige dwergteckel. Ze is ook hobbyfokster van de Brits korthaar, een kattenras, en heeft zelf drie poezen. “Samen met ons gezin zijn we zot van dieren”, lacht Silke. “Een half jaar geleden kreeg Lela, onze cavalier king charles, plots een doffe vacht die boordevol schilfers zat. Onze dierenarts stelde ons gerust dat ze wel degelijk in goede gezondheid verkeerde. Wat was er aan de hand? Het was tijdens mijn opleiding hondenfokker aan Syntra West dat ik ontdekte dat een hond en kat het beste vers vlees eten. De meeste brokken zitten vol granen en minderwaardige eiwitten. En ik die dacht dat ik mijn huisdieren de beste voeding gaf met dure premiumbrokken van A-merken. We kiezen nu voor kant en klaar vers vlees (KVV). Dat is ruwe vleesvoeding met natuurlijke bouwstoffen zoals vetten, eiwitten, vitamines en mineralen. Het is verpakt als worst of in een bakje dat zo de diepvries in kan. Onze eigen dieren hebben alvast een prachtige vacht die glanst. Ik ben zo overtuigd dat ik de voeding via mijn webshop Gowill Westhoek heb opgestart. Ik wil mensen adviseren in hun zoektocht naar de juiste voeding want dat is zo belangrijk bij huisdieren.”