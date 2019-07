Alveringemnaren bezoeken Alveringemse gebouwen in Bokrijk GUS

08u34 0 Alveringem Om en bij de 40 mensen uit de regio Alveringem bezochten het Openluchtmuseum Bokrijk in Limburg. De reden? De hoeve Ter Eversam Overvaert uit Hoogstade is helemaal gerestaureerd.

“Tegen 2021 zullen in Bokrijk 120 monumenten gerestaureerd zijn, goed voor een investering van 22,5 miljoen euro”, weet Leo Bonte, medewerker bij de gemeente Alveringem. “Er is in het verre Limburgse museum ook een link met Alveringem en dus legden we een bus in. Ook een delegatie uit Vleteren ging mee. Het woonhuis uit Hoogstade dat we bezochten maakte deel uit van de abdijhoeve ‘Ter Eversam Overvaert’. In de restauratie investeert het team van Bokrijk bijna een half miljoen euro. Andere monumenten uit onze regio die onder handen worden genomen zijn de bergschuur uit Lo, het rossekot uit Lampernisse, het zwingelkot uit Leisele.”