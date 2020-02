Alveringemnaar riskeert 37 maanden cel voor bezit en verkoop kinderporno: “Eerder al veroordeeld, maar geen enkele les getrokken” Bart Boterman

18 februari 2020

15u49 0 Alveringem Een man (58) uit Alveringem riskeert 37 maanden cel voor het bezit en de verspreiding van zo’n 1.150 kinderpornografische beelden. Hij stuurde ook beelden naar andere pedofielen tegen betaling. De man kwam in het vizier van de speurders dankzij een onderzoek in de VS naar kinderporno. Zijn IP-adres kwam in beeld en werd naar Belgische speurders doorgestuurd.

Het openbaar ministerie opende de debatten op het proces door te stellen dat Benny D. al veroordeeld was tot 18 maanden celstraf voor bezit van kinderporno, in de periode van 2004 tot 2008. In 2016 zou hij daar opnieuw mee begonnen zijn. Tijdens een huiszoeking werd een harde schijf vol beeldmateriaal gevonden, zo’n 1.500 foto’s waarvan 1.145 met zekerheid kinderporno en 224 videofragmenten. Volgens de procureur zaten daar zelfs beelden van baby’s, peuters en jonge kinderen tussen, die werden misbruikt of schaars gekleed zijn. Tijdens een verhoor verklaarde de man zelfs dat hij beelden doorstuurde naar andere pedofielen tegen betaling.

De procureur vond de feiten meer dan bewezen en vroeg de rechtbank om hem tot 37 maanden cel te veroordelen gezien hij er al eerder voor werd veroordeeld, daar geen lessen uit trok en jarenlang recidiveerde. “De man ging in therapie na zijn eerdere veroordeling maar dat haalde dus niets uit. Een zware celstraf is de enige manier om deze man te stoppen. Grijpen we niet in, dan blijft de vraag naar kinderporno en blijven kinderen misbruikt worden”, aldus de procureur. Bij zijn vorige veroordeling was Benny D. nog woonachtig in Hamme.

De verdediging pleitte dat de harde schijf nog dateerde van zijn eerste veroordeling en destijds niet gevonden werd. “De harde schijf ging mee met de verhuis zonder de inhoud te beseffen”, klonk het. Al counterde het openbaar ministerie dat makkelijk met data van foto’s op de schijf. Vonnis 11 maart.