Alveringem zegt ‘neen’ tegen hondenpoep GUS

06 november 2019

11u09 0 Alveringem Aan het onthaal van het gemeentehuis in Alveringem kunnen inwoners gratis een geplastificeerde affiche afhalen met daarop een duidelijke boodschap naar de eigenaars van honden. Zo hoopt de gemeente de inwoners bewust te maken dat hondenpoep niet op straat thuishoort.

“Niets zo vervelend en vies als hondenpoep op het voetpad of de weg”, vindt informatieschepen Kris Laleman (Gemeentebelangen CD&V). “We hopen dat onze inwoners massaal de gratis affiches op een zichtbare plaats ophangen zodat iedereen zich ervan bewust is dat hondenpoep moet opgeruimd worden. Het is de eerste keer dat we zo’n campagne lanceren. Ondertussen zijn al een tiental affiches opgehaald maar de actie is pas gestart.”

Katrien Deleeuw uit Vleteren bedacht de affiches en daar is de actie alvast een succes. Wie op heterdaad betrapt wordt en de drol van zijn of haar hond niet opkuist, riskeert trouwens een gas-boete van 70 euro. In Alveringem staan er momenteel twee hondenpoepbuizen achteraan het gemeentehuis bij de Appelstraat en bij het woonzorgcentrum ’t Hoge. “Ook in de dorpen zouden we graag zo’n speciale vuilbakken voor hondenpoep plaatsen”, aldus Laleman.