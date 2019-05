Alveringem verliest na tien jaar zijn stem in het Vlaams Parlement GUS

28 mei 2019

12u48 2 Alveringem Danielle Godderis – T’Jonck (64) uit Alveringem is niet meer herverkozen als lid van het Vlaams parlement. Haar 9944 voorkeurstemmen als lijstduwer van N-VA West-Vlaanderen waren niet voldoende.

“Ik ben 10 jaar Vlaams parlementslid geweest. Een pijnlijk afscheid is dit niet want ik zou toch niet de volle periode hebben gezeteld”, geeft Danielle toe. “Mocht ik verkozen geweest zijn dan had ik na 2 jaar de fakkel doorgegeven aan Diksmuids oppositieraadslid Koen Coupillie. Vooral de gezondheids- en sociale thema’s spraken me aan. Rouwverwerking op de werkvloer, de leeftijd voor preventief darmkankeronderzoek verlaagd naar 50 jaar en gezondheidscoaches op de werkvloer zijn maar drie voorbeelden van projecten waarbij ik heel nauw betrokken was. Ook lokaal heb ik me ingezet voor de politiek. Twaalf jaar zetelde ik in de gemeenteraad en vier jaar in de OCMW-raad. Wat volgt, zien we wel. Er komt meer tijd vrij om te genieten van het leven samen met de kinderen en kleinkinderen. Als dochter Marie bevalt van haar tweeling zal alle hulp zeker welkom zijn. Ik zal de politiek nog blijven volgen maar ik neem er niet meer zelf actief aan deel.”