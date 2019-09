Alveringem opent Finse looppiste rond voetbalplein GUS

28 september 2019

14u50 0 Alveringem Net voor de jaarlijkse scholenveldloop opende de gemeente Alveringem zijn Finse looppiste rond het voetbalplein in de Oerenstraat.

Het bestuur investeerde er 55.000 euro in. “Een rondvraag leerde ons dat de bewoners uitkeken naar zo’n looppiste”, zegt sportschepen Johan Albrecht (Gemeentebelangen CD&V). “Door de zachte ondergrond is het veel comfortabeler lopen dan op de vele landelijke wegen die onze gemeente rijk is. Bovendien is de piste verlicht via sensoren, waarbij we kozen voor milieuvriendelijke LED-verlichting. Lopen kan dus dag en nacht, behalve tijdens officiële wedstrijden op het voetbalveld. Dan riskeer je een bal tegen het hoofd te krijgen. De Finse looppiste is 320 meter lang.” De eerste officiële gebruikers van de looppiste waren de 70 kleuters en kinderen die deelnamen aan de scholenveldloop zaterdag.

Daarnaast investeert de gemeente nog in sport. “We zijn volop bezig met onze sportzaal Rethorica. De isolatie is al in orde, het volgende is LED-verlichting”, geeft Albrecht nog mee. “We blijven op de huidige locatie in de Nieuwstraat en breiden de sportzaal niet uit. Die is ruim genoeg voor de noden van onze sporters.”