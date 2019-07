Alveringem ondertekent Vlaamse plattelandsmotie GUS

18 juli 2019

08u00 0 Alveringem De Alveringemse gemeenteraad van 25 juli buigt zich over de goedkeuring van de plattelandsmotie. Daarin staat onder meer dat de nieuwe Vlaamse regering meer geld moet pompen in het platteland. Alveringem vult de motie verder aan.

De burgemeesters van Linter en Glabbeek zijn de initiatiefnemers van de plattelandsmotie. Al meer dan dertig plattelandsgemeenten hebben die ondertekend. Bedoeling is dat die motie naar de nieuwe Vlaamse regering gaat, zodat die er mee aan de slag kan. In de motie wordt meer geld gevraagd voor de plattelandsgemeenten door onder meer een herziening van het gemeentefonds. Verder willen de initiatiefnemers een beter openbaar vervoer en de intrekking of aanpassing van de mobiscore. Die mobiscore is gelanceerd door het Vlaamse departement Omgeving en toont hoe bereikbaar woningen zijn. Het platteland scoort vaak slecht, maar dat zint de burgemeesters van de motie niet. De mobiscore moet volgens hen aangepast worden naar het platteland. Alveringem wil tegenover de mobiscore ook een kwaliteitsscore. De gemeente pleit ook voor een volledige gsm-dekking.

