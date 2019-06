Alveringem beloont leerlingen van het zesde leerjaar met een eigen diploma GUS

26 juni 2019

13u41 0 Alveringem De dertigtal kinderen van het zesde leerjaar van de scholen in Leisele, Stavele en Alveringem kregen van Alveringems burgemeester Gerard Liefooghe (Gemeentebelangen) een diploma.

Vrijdagmiddag zal voor de dertigtal leerlingen de laatste keer de bal rinkelen van de basisschool. Om dat speciale moment in de kijker te zetten, riep het gemeentebestuur de kinderen samen in het gemeentehuis. “Recent kregen jullie het MEGA-diploma. MEGA staat voor Mijn Eigen Goede Antwoord. Dat document is het belangrijkste dit schooljaar want het leert je op een goede manier ja en nee zeggen. Straks zeggen jullie de basisschool vaarwel. Gelukkig konden jullie school lopen in het dorp waar jullie wonen. Met dit speciale gemeentelijke diploma willen we jullie bedanken voor de inzet.”

Voor de kinderen van Alveringem is er vanaf maandag speelpleinwerking op de site Speelberg in de Sint-Rijkersstraat. Zaterdag 20 juli staat de kidsdag op het programma. Bij het gemeentehuis staan de hele dag, van 10 tot 17 uur, springkastelen. Daarnaast kunnen kinderen zich een gek kapsel laten aanmeten of zich laten schminken. De picknickweide zal open zijn.