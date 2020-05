Alle bewoners van woonzorgcentrum ’t Hoge zijn negatief getest op coronavirus Gudrun Steen

07 mei 2020

16u32 0 Alveringem Goed nieuws uit het Alveringemse woonzorgcentrum ’t Hoge. Geen enkele bewoner heeft het coronavirus. Vandaag start de babbelbox en ook Moederdag komende zondag vergeet ’t Hoge niet.

De babbelbox is een ruimte die geïsoleerd is van de rest van het gebouw. De bezoeker en bewoner zitten van elkaar gescheiden door een plexiglas. “Dat is geen klassiek bezoek in het woonzorgcentrum”, onderlijnt algemeen directeur Wouter Accou. “We hebben goed nagedacht over wie bezoek mag ontvangen want niet iedereen zal van die dienst kunnen genieten. Dat zou een te grote inspanning vragen. Sinds 12 maart zitten de bewoners geïsoleerd in het centrum. Ons team doet er alles aan om de nodige warmte te blijven verspreiden. Zondag bijvoorbeeld is het Moederdag en dat vieren we ook in ’t Hoge. Breng attenties en bloemen in een vaas voor 10 uur in de veranda binnen. Bederfbare eetwaren laat je daar niet achter.”