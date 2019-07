Al fietsend of wandelend flirten met de Franse grens GUS

15 juli 2019

07u26 1 Alveringem De 29ste editie van de Schrevepromenade komt eraan komende zondag 21 juli.

Dat is een internationale gordel door de Westhoek en Frans-Vlaanderen. Zowel fietsers als wandelaars zijn meer dan welkom om de streek langs rustige wegen te verkennen. De vrijwilligers van de vzw Schrevepromenade hebben er ook dit jaar alles aan gedaan om het tot een geslaagd evenement te maken. Starten kan tussen 7 en 16 uur. Deelnemers kunnen kiezen uit 8, 15, 25, 45 en 65 kilometer. De sportievelingen komen tot rust bij één van de controleposten. Flirten met de grens is het paradepaardje van de promenade. Inschrijven kan de dag zelf op het marktplein in Leisele voor 2,5 euro. Een deel van de opbrengst is voor de Stichting tegen Kanker. Info: schrevepromenade@telenet.be.