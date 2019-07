19 kunstenaars doen mee aan expo Artistiek Alveringem GUS

31 juli 2019

10u16 0 Alveringem Liefst 19 kunstenaars die actief zijn in Alveringem doen mee aan de tentoonstelling Artistiek Alveringem. Die vindt vanaf dit weekend voor het eerst plaats in het kerkje in Oeren.

Alveringem heeft heel wat creatief talent onder zijn 5000 inwoners. Aan Artistiek Alveringem doen 9 schilders, 4 boetseerders, 3 fotografen, 2 beeldhouwers en 1 kalligrafe op leisteen mee. In het kerkje van Oeren stellen ze vanaf zondag tot 18 augustus elke namiddag tentoon. De initiatiefnemers zijn Herman Rombaut en Herman Pannecoucke die samenwerken met het team van de dienst Vrije Tijd Alveringem. Het kerkje in Oeren is open van 13.30 tot 18 uur. De toegang is gratis.