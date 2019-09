‘Uitslaande schuurbrand’ blijkt uit de hand gelopen verbranding van hout en tuinafval Bart Boterman

21 september 2019

17u11 0 Alveringem Aan de Nieuwe Herberg in Alveringem diende de brandweer zaterdag rond 15 uur tussen te komen op een landbouwbedrijf voor een uit de hand gelopen brand van hout en snoeiafval. Het vuur sloeg over op vegetatie en dreigde een stal in brand te steken. Politie en brandweer werden eerst verwittigd over een uitslaande schuurbrand.

“De oproep luidde dat een schuur in lichterlaaie stond. Het ging om optisch bedrog bij de melder. De brand bevond zich namelijk achter een stal, maar een tussenkomst van de brandweer was nodig", zegt korpschef Devid Camerlynck van de politiezone Spoorkin (Veurne, Alveringem en Lo-Reninge). De pompiers hadden het vuur weliswaar meteen onder controle met hun groot geschut. De politie ging na of de man de milieuwetgeving al dan niet overtrad.

“Normaal gezien is verbranden van stro, hout of tuinafval verboden, maar in dit geval had de landbouwer een vergunning gekregen van de burgemeester. Dat is uitzonderlijk en bovendien moet aan enkele voorwaarden voldaan zijn. We onderzoeken nog of de wettelijke afstanden gerespecteerd werden", aldus de korpschef.