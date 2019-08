Allerlaatste optreden Ghost Rockers op Steenokkerzeel Zomert RDK

29 augustus 2019

10u12 3 Op zaterdag 31 augustus vindt op het Hinckaertplein de derde editie van Steenokkerzeel Zomert plaats. Van 16 uur tot middernacht staan er foodtrucks, verkoopkraampjes van lokale handelaars en ondernemers en zijn er optredens en randactiviteiten.

Om 17 uur start het muzikale gebeuren met Ghost Rockers. Voor de groep rond de gelijknamige Ketnet-serie is het meteen het allerlaatste optreden. Nadien staan Guus&Jolien en de coverband Ontpopt nog op het podium. De avond wordt afgesloten met een dj-set van Dorothee Vegas en Like Maarten, beter bekend als de presentatoren van het avondspitsprogramma op Qmusic. Tussendoor zorgt dj Gerrit voor de nodig ambiance.

Het kinderdorp is vanaf 16 uur geopend. Er staan springkastelen en een grimeerstand, er is een hindernissenbaan en de organisatie zorgt voor ballonnenanimatie. De Raad voor Lokale Economie voorziet in gratis busvervoer tussen de drie Steenokkerzeelse deelgemeenten. Het busje biedt plaats aan vijftien personen en rijdt rond tussen 16 en 00.30 uur.