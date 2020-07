Zomerbar opent de deuren in zwaar getroffen Alken: “Maar geen party's, enkel familiale ontspanning” Dirk Selis

15 juli 2020

18u45 0 Alken Ook Alken, door corona zwaar getroffen, heeft nu een zomerbar op haar grondgebied. Zomerb[A]r heeft letterlijk en figuurlijk haar tenten opgeslagen in de charmante Hoeve Kolmen. Je kan er terecht voor een drankje of een portie streetfood. “Maar geen party’s, enkel familiale ontspanning”, aldus de Alkense burgemeester Marc Penxten (N-VA).

“Organisatoren Jan Smets en Ingrid Vanmarsenille, zaakvoerders van het eventbureau SUC6 events, zijn niet over één nacht ijs gegaan”, zegt Penxten. Hij is op zijn hoede nu de coronabesmettingen in ons land opnieuw stijgen. “Zomerb[A]r Alken is ingericht conform de coronarichtlijnen, zodat bezoekers met een gerust hart kunnen genieten: ontsmettingspalen, gescheiden in- en uitgangen en zitbubbels op voldoende afstand op een ruim terras. Betalen kan énkel ‘cashless’ via Bancontact aan de afhaalbar. Hier geen party's, maar eerder een rustplek voor gezinnen met kinderen.”

Fietsparking

“De zomerbar bevindt zich in Hoeve Kolmen op de Meerdegatstraat 174 in Alken, aan de rand van het industrieterrein Kolmen, schuin tegenover Houbrechts Bouwmarkt”, zegt organisator Jan Smets. “Er is een grote fietsparking rechts van het gebouw en je wagen kan je gemakkelijk vlakbij parkeren in Industrieterrein Kolmen. Zomerb[A]r Alken is de hele zomer open, elke donderdag tot en met zondag van 16 tot 23 uur. Op zondag en op onze nationale feestdag al vanaf 14 uur met een springkasteel voor de kids. Op die nationale feestdag krijg je een Belgische klassieker voorgeschoteld: stoofvlees met friet.”

“Voor het recept ging Jan aankloppen bij Yannick Boes, voormalig directeur van Brouwerij Alken. “Hij bezorgde ons enthousiast de authentieke bereidingswijze van Florine Ottenburgs, de voormalige hoofdkokkin van Brouwerij Alken en persoonlijke kokkin van de grootouders van Yannick Boes”, vertelt Smets. “Voor de kenners: Florine gebruikte oorspronkelijk het bier ‘Mars’ van Alken of het donkere tafelbier Faro dat destijds in grote flessen met beugel verkocht werd. In het stoofvlees van Zomerb[A]r zullen we een donkere Grimbergen Dubbel gebruiken die ook in Alken gebrouwen wordt. Echte liefhebbers krijgen ter plaatse een geprint receptje mee naar huis.”