Zesdejaars 't Laantje sluiten schooljaar toch feestelijk af met digitale Pennenzakkenrock: “Daar keken ze al een heel jaar naar uit” Dirk Selis

25 juni 2020

20u17 0 Alken Donderdagmiddag borg juf Nathalie de boeken op basisschool ‘t Laantje in Alken op en trakteerde er op festivalhapjes. Voor één keer werd de speelplaats in Alken een festivalweide voor een digitale editie van Pennenzakrock. De leerlingen van het zesde jaar konden hun dansbenen strekken op de dj set van DJ F.R.A.N.K. en DJ Tom La Barraca. Of ze dansten mee met TikTok-fenomeen Maud.

Met spijt in het hart had de deputatie van de provincie Antwerpen samen met de organisatie van Pennenzakkenrock beslist om Pennenzakkenrock 2020 donderdag niet te laten doorgaan om zo de gezondheid van alle kinderen, bezoekers en vrijwilligers van het festival veilig te stellen. Maar daar hadden Juf Nathalie en de directie van basisschool ‘t Laantje in Alken iets op gevonden.

Hoogtepunten

“Afgelopen jaar verliep wat raar en ongewoon”, legt directeur Kathlien Vanschoenwinkel van basisschool ‘t Laantje het opzet uit. “Voor de leerlingen van het zesde leerjaar was dat bijzonder jammer. Ze misten hierdoor heel wat hoogtepunten in hun laatste jaar: sportklassen, de schoolreis, bezoek aan middelbare scholen, sportdag, zandbakrock en natuurlijk ook pennenzakkenrock. Daar keken ze eigenlijk al een heel jaar naar uit. Daarom vonden we het heel tof dat de organisatie van Pennenzakkenrock een online aanbod voorzag. Daar hebben we meteen werk van gemaakt om hen toch een festivalgevoel te gunnen. Met een echte inkomkaart, frietjes, muziek en dans, een ijsje en waterpret. Live, maar dan anders!”