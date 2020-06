Studentenjob als CEO met maandloon van 6.600 euro en bedrijfswagen? Voor Lotte (22) komt deze droom uit Birger Vandael

27 juni 2020

12u01 2 Alken Een studentenjob met een maandloon van 6.600 euro en een eigen bedrijfswagen? Het klinkt surreëel, maar de 22-jarige Lotte De Visscher uit Alken zal het deze zomer toch meemaken. Ze werd door the Adecco Group immers gekozen uit meer dan 1.000 kandidaten. Vanaf begin augustus loopt de studente business engineering in het spoor van Country Manager Nico Reeskens.

Met het initiatief daagt de HR-onderneming jongeren uit hun leiderscapaciteiten te ontdekken en de werkvisie van de student te betrekken in het bedrijfsbeleid van de groep. Het initiatief was al voor veel laureaten een springplank om te werken voor internationale ondernemingen, zoals the Coca Cola Company, Google en the Adecco Group zelf. De deelnemers moesten tal van proeven uitleggen en uiteindelijk voor een professionele jury een business case presenteren.

Leerrijker dan een sollicitatiebrief

Lotte De Visscher wist uiteindelijk de jury te overtuigen door de interessante business case die ze uitwerkte omtrent hoe met behulp van artificiële intelligentie de toekomst van werk in kaart kan worden gebracht. Daarnaast toonde ze zich ook zeer professioneel, met een groot gevoel voor people management. “Met dit initiatief willen we jongeren uitdagen in de vaardigheden die ze nodig hebben om een leider van morgen te worden. Zowel wij als zij leren veel meer uit de opdrachten dan uit een CV of sollicitatiebrief”, stelt Reeskens.

“Dit is ongetwijfeld de meest spectaculaire studentenjob die ik ooit gedaan zal hebben”, glimlacht Lotte. “Ik kijk enorm uit naar de uitdagingen die binnenkort op mij zullen afkomen en ik geloof hier ook enorm veel van bij te leren. De ervaringen die ik hier zal opdoen, zullen zeker en vast een verrijking zijn voor mijn CV.”