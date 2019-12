Ruim 321.000 euro voor restauratie van achttiende-eeuwse vakwerkhoeve in Alken Dirk Selis

17 december 2019

15u24 0 Alken Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent 321.518,80 euro toe voor de restauratie van een vakwerkhoeve in de Meerdegatstraat in Alken.

“De vakwerkhoeve is dringend aan een restauratie toe. Door het stormweer in maart 2019 heeft de hoeve veel schade geleden waardoor de constructie nu instabiel is. Het onderdak dat geplaatst was om de restauratiewerken voor te bereiden, werd losgerukt en heeft een deel van de vakwerkstructuur van het dak van zowel het poorthuis als de schuur en het woonhuis losgetrokken. Omdat de hoeve vlak aan de straat ligt, is er gevaar voor de openbare veiligheid”, vertelt minister Diependaele. Dankzij de restauratiepremie wordt de hoeve nu gerestaureerd. Eerst wordt de vakwerkstructuur ontmanteld en gedemonteerd. De heropbouw van de hoeve gebeurt op basis van gedetailleerde opmetingen en fotoreportages. Nadien wordt de hoeve herbestemd als een gastenverblijf met zwembad en wellness. Het landschap rond de hoeve wordt streekgebonden hersteld. De beek wordt opnieuw opengemaakt en het bakhuis wordt gereconstrueerd.

Beschermd dorpsgezicht

De hoeve is een vierkantshoeve bestaande uit een woonhuis, een schuur, een poortgebouw en een vrijstaand bakhuis. De hoeve en het omliggend dorpsgezicht werden in 2004 beschermd. Het is een gesloten complex dat vanaf de 18de eeuw gebouwd werd. De hoeve hoort bij een reeks vakwerkgebouwen in het oude kwartier ‘Over ‘t Water’, een kwartier in het noordwesten van het grondgebied Alken.