Pony Sam doodgeknuppeld in de wei: politie start onderzoek naar paardenbeul Dirk Selis

02 december 2019

21u13 370 Alken In de nacht van zaterdag op zondag is Sam, de twintigjarige pony, die zijn rustige dag in de weide in de Alkense Onze-Lieve-Vrouwstraat doorbracht, doodgeknuppeld. Flip Vanelderen is er het hart van in, toen hij Sam door de veearts moest laten inslapen. De angst binnen de paardenwereld is manifest aanwezig.

“We zagen de voetstappen in het gras en de stok waarmee Sam het hoofd meer dan waarschijnlijk is ingeslagen, in het gras liggen”, vertelt Sam’s baasje Flip Vanelderen. “Maar hulp kon niet meer baten. Sam was te veel aan het afzien. De veearts heeft Sam laten inslapen. Heel jammer, op de gezegende leeftijd van twintig jaar was Sam rustig aan het genieten van zijn oude dag. De politie van Borgloon in ter plaatse gekomen, maar heeft op dit moment geen idee wie hier achter kan zitten. Feit is dat er een paardenbeul opnieuw actief is in Zuid-Limburg.”

Waakzaam

“Dit leeft enorm in de paardenwereld”, zegt Truiens schepen van Landbouw Hilde Vautmans. “Ik roep iedereen op om verdachte bewegingen in en rond de paardenweien meteen bij de politie te melden. We moeten opnieuw zeer waakzaam zijn.”

Meer over Sam

human interest