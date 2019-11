Politie onderzoekt verdachte brand in Alken RTZ

03 november 2019

11u38 0 Alken Een hevige brand heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee loodsen met hooi en stro vernield langs de Schoenbeekstraat in Alken. Getuigen zagen kort na middernacht plots een rode gloed rond de gebouwen, en zij sloegen alarm bij de hulpdiensten.

“Toen wij ter plaatse kwamen ging het inderdaad al om een uitslaande brand,” zegt ook Kapitein Tom Timmermans van brandweerpost Hasselt. “De bluswerken verlopen bovendien erg moeizaam. We kunnen niet anders dan al het hooi en stro uit elkaar trekken en vervolgens uitvoerig nablussen. Telkens opnieuw laait het vuur weer op. Twee loodsen zijn helaas vernield en al gedeeltelijk ingestort. We verwachten dat we ook nog een groot deel van de zondag zullen nodig hebben om na te blussen. De precieze oorzaak van de brand kennen we nog niet.”

Pyromaan

De lokale politie van het kanton Borgloon kwam wel ter plaatse voor een onderzoek. Ook in de de loop van de zondagnamiddag komen ze nog terug met een ploeg. De buurt werd vorig jaar immers getroffen door een reeks verdachte branden. Daarbij gingen regelmatige stallingen met hooi en stro in de vlammen op. Een pyromaan leek het geviseerd te hebben op afgelegen boerderijen in de regio. Eind 2018 kon de politie zelfs een verdachte dertiger uit Wellen in de boeien slaan. Maar hij werd begin dit jaar weer vrijgelaten, omdat er geen harde bewijzen waren.