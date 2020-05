Overrompeling in Alkense stoffenwinkel Stoff.be: “Iedereen wil vandaag een mondmasker maken” Dirk Selis

04 mei 2020

15u36 0 Alken De verwachte stormloop op stoffenwinkels werd vandaag werkelijkheid. Zeker ook in Alken, waar het Coronavirus lelijk huishield, was het over de koppen lopen in stoffenwinkel Stoff.be. Gelukkig had uitbaatster Greta Janssen duizenden meters elastiek en stof voorzien.

Stoffenwinkel in Alken Stoff.be opende vandaag opnieuw haar deuren. Uitbaatster Greta Janssen verwachtte dat het wel eens heel druk zou kunnen worden en daar kreeg ze vandaag gelijk in. “Het werd een echte overrompeling”, vertelt Janssen. “Iedereen wil nu mondmaskers maken en daar hebben ze stof voor nodig. We hadden ons nochtans goed voorbereid op de heropening en hadden maar liefst 250.000 meter elastiek voorzien en duizenden meters stof. Gelukkig hadden we pakketten klaarliggen waar alles inzit om mondmaskers te maken en we hebben zelf al lappen stof geknipt. Zo moeten mensen zelf het stof niet meer aanraken. Daarnaast was er meer personeel aan het werk en mocht er maar een bepaald aantal mensen de winkel binnen. Het was alle hens aan dek. Omdat het zo druk was, kon je enkel benodigdheden voor mondmaskers te kopen en niet voor andere zaken.”