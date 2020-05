Opvallend veel ongevallen met fietsers en motorrijders in Limburg Birger Vandael

10 mei 2020

13u58 6 Alken Het mooie weer van de voorbije dagen heeft ook een schaduwkant. Er vielen namelijk heel wat ongevallen te noteren waarbij fietsers of motorrijders betrokken waren.

Afgelopen woensdag raakte een 56-jarige vrouw levensgevaarlijk gewond na een aanrijding met een wagen in Diepenbeek. Het was het begin van een zwarte week in Limburg. Vrijdagavond verloor motorrijder Rudi A. (56) uit Sint-Truiden de controle over zijn stuur op de N80 in Alken. Hij overleed later die avond aan zijn verwondingen. En afgelopen zaterdag kwam een wielrenner om het leven aan het Albertkanaal in Vroenhoven, vermoedelijk door verdrinking.

Aanrijdingen

Ook centraal in Limburg waren er tal van ongevallen. Op de Tongersesteenweg in Borgloon kwamzaterdag rond 14 uur een 56-jarige fietser uit Bilzen ten val na een aanrijding met een wagen. Hij raakte gewond. Hetzelfde verhaal twee uur later op de Staatsbaan in Halen, waarbij het slachtoffer een 29-jarige man uit Heusden-Zolder was.

Om 17.30 uur was het slachtoffer een 61-jarige motorrijder uit Wellen, nadat hij de controle over zijn stuur was verloren. En om 18.15 uur kwam aan de Kunstlaan in Hasselt een 44-jarige fietser ten val na een aanrijding met een wagen. Ook hij raakte lichtgewond.

