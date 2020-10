Natuurpunt Limburg en Cristal brouwerij verdelen 3.000 klimaatbomen (en planten eerste in Alken) Giulia Latinne

03 oktober 2020

17u11 0 Alken Dit weekend is de jaarlijkse plantenverkoop van Natuurpunt Limburg in Alken gestart. Daar zet de Cristal brouwerij van Alken-Maes ook de schouders onder met de verdeling van 3.000 klimaatbomen. Zo krijgen Limburgers de kans om te helpen in de strijd tegen klimaatverandering. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) helpt alvast mee om de eerste bomen in Alken te planten.

Ter hoogte van de Eduard Dompasstraat in Alken hebben Natuurpunt Limburg en de Cristal brouwerij van Alken-Maes de eerste klimaatbomen geplant. “Die hebben we nodig, want we zien dat het klimaat de laatste jaren heel snel aan het veranderen is”, verduidelijkt Stefan Carolus, voorzitter van Natuurpunt Limburg. “Zo hadden we dit jaar opnieuw hitterecords gebroken en te maken met zeer droge periodes in ons land. Daar zijn niet al onze inheemse boomsoorten tegen opgewassen, dus planten we nu klimaatbomen zoals de meidoorn en de beuk die beter bestand zijn tegen de klimaatsverandering”, aldus Carolus.

Vlaanderen vergroenen

Dat Alken-Maes naast bier brouwen nu ook bomen plant, is een verrassing. “Maar we zetten ons al langer in voor duurzaamheid", zegt CEO van Alken-Maes Annick Vincenty. “Denk bijvoorbeeld aan onze CO2-uitstoot die sinds 2008 met 70 procent is gedaald. Bomen aanplanten is een belangrijke manier om die uitstoot nog meer te verminderen, dus zetten we ons op die manier extra in voor schone lucht", aldus Vincenty. Ook Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) steunt de campagne. “Zeker tijdens de coronacrisis is duidelijk geworden hoe belangrijk voldoende bos en natuur is voor ons mentale welzijn. Daarom zijn we des te meer vastberaden om Vlaanderen te vergroenen en 4.000 hectare bos tegen 2024 waar te maken”, aldus Demir.