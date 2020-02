Moeder (84) zwaar mishandeld door eigen zoon, thuisverpleegsters doen aangifte VCT

13 februari 2020

16u17 0 Alken Een 54-jarige man uit Alken riskeert een celstraf van twee jaar omdat hij zijn bejaarde moeder (84) herhaaldelijk hard aanpakte. De vrouw onderging de agressie tot ze aan haar thuisverpleegsters bekende dat haar zoon verantwoordelijk was voor de talrijke letsels op haar lichaam. Die verpleegkundigen deden aangifte bij de politie. “Er zijn dingen gebeurd waar ik veel spijt van heb.”

De vijftiger trok terug in bij zijn bejaarde moeder nadat hij, mede door zijn druggebruik, in een negatieve spiraal terecht was gekomen. In november 2018 bezorgde de man zijn moeder al een armbreuk, maar de vrouw durfde niet verklappen dat haar zoon verantwoordelijk was voor het letsel.

Escalatie

In september 2019 haalde zoon G. opnieuw hard uit naar zijn moeder. “Er is hier sprake van zeer zware oudermishandeling”, beschreef de aanklager. “Hij gaf haar een kopstoot, gooide wijn in haar gezicht en deed zelfs een koord rond haar nek. Hij heeft de vrouw mentaal getreiterd. Hij trok haar pruik af, gooide katteneten in de woonkamer, liep met een mes rond en sloeg bloempotten en stoelen stuk. Ook het fysiek geweld is alleen maar geëscaleerd.”

Contactverbod

Nadat twee thuisverpleegsters een verklaring vroegen voor de vele verwondingen op het lichaam van de vrouw, bekende het slachtoffer de agressie van haar zoon. De verpleegkundigen deden in september 2019 aangifte van het geweld. Het slachtoffer werd opgenomen in het ziekenhuis en zoon G. kreeg een contactverbod opgelegd. Maar dat respecteerde hij niet. “Hij is dan in de nacht van 7 op 8 oktober nog binnengedrongen in de woning van zijn moeder, drukte met zijn hiel op haar borstkast, kneep haar neus dicht en stak zijn vingers in haar mond”, beschreef de aanklager, die G. ook vervolgde voor belaging en mensonterende behandeling van zijn moeder.

De gevorderde celstraf van twee jaar kon voor de aanklager wel gedeeltelijk met uitstel worden opgelegd als zoon G. zich residentieel laat behandelen. De man is universitair geschoold maar zou volgens de wetsarts te kampen hebben met een bipolaire stoornis.

Zijn moeder is intussen verhuisd naar een rusthuis. De vrouw kon het zelf niet opbrengen om naar rechtbank te komen, maar liet haar advocaat wel een brief voorlezen. Haar raadsman vorderde een voorlopige schadevergoeding van 1 euro en een contactverbod.

Schaamte

Zoon G. (54) zit momenteel vijf maanden in voorhechtenis in de gevangenis van Hasselt. Zelf ontkende hij de feiten lange tijd, maar voor de strafrechter in Tongeren gaf hij wel toe dat hij zijn moeder zwaar aanpakte. “Er zijn dingen gebeurd en die betreur ik. Ik heb er veel spijt van, maar ze heeft zich ook dingen in het hoofd gehaald.”

Zijn raadsman drong aan op een straf met uitstel onder voorwaarden. “Er speelt ook een aspect van schaamte mee in het feit dat hij lange tijd niet bekend heeft. Deze man is geen draaideurcrimineel en hij is zeker bereid om te werken aan zijn problematiek.”

Vonnis volgt op 27 februari.