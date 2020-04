Modebedrijf helpt levert extra mondmaskers aan zwaar getroffen Alken Dirk Selis

03 april 2020

14u22 0 Alken Modebedrijf Bristol gaat mee de strijd aan tegen het coronavirus. Het bedrijf deed een oproep bij zijn leveranciers om zoveel mogelijk mondmaskers op te sturen. De eerste ladingen kwamen intussen toe en werden al verdeeld. Bristol verwacht nog een aantal leveringen en wil zoveel mogelijk lokale huisartsen en thuisverplegers uit de nood helpen.

Bristol onderhoudt nauwe contacten met zijn leveranciers en kon op die manier aan 12.720 mondmaskers raken. Nadat er de voorbije dagen en weken aanvragen binnenkwamen van thuisverplegers en woonzorgcentra die bijna door hun voorraad zaten, besloot Bristol om mee voorop te gaan in de strijd tegen het coronavirus. Alle potentiële leveranciers werden gecontacteerd en gevraagd of ze mondmaskers konden opsturen. Uiteindelijk gingen 21 zakenpartners daar al op in. Een eerste deel raakte al in België, maar er is nog een grote lading onderweg. Als lokaal verankerd familiebedrijf kiest Bristol er bewust voor om lokale thuisverplegers en woonzorgcentra uit de nood te helpen.

Tandje bijsteken

“We kregen een oproep binnen dat de gemeente Alken zonder mondmaskers dreigde te vallen”, legt Elise Vanaudenhove, CEO bij Bristol uit. “We hebben zo snel mogelijk een tandje bij gestoken en onze leveranciers waren haast allemaal bereid om bij te springen. Onze werknemers polsen voortdurend via hun sociaal netwerk waar er nog vraag is naar mondmaskers. We zetten ons eigen netwerk dus optimaal in om de zorgsector uit de nood te helpen. We hebben intussen al een aantal lokale thuisverplegers kunnen helpen en verwachten nog een heel aantal leveringen van mondmaskers. We gaan we er alles aan doen om nog meer mensen te bevoorraden.”

Gemeente Alken is dankbaar

Burgemeester Penxten van Alken is heel erg dankbaar. “Bristol pikte de oproep in de Facebook-groep ‘Alken Leeft’ op en leverde meteen 250 mondmaskers aan thuisverpleging en zelfstandige vroedvrouwen. Daarnaast schonk Bristol nog eens 600 stuks aan het gemeentebestuur en OCMW Alken. Alken is immers de zwaarst getroffen gemeente in België. De poetsdienst van het OCMW blijft draaien voor onze kwetsbare senioren. De poetsdames kunnen deze mondmaskers heel goed gebruiken. Daarnaast bezorgden we ze ook aan onze medewerkers op de technische dienst en andere baliefuncties. Op die manier kunnen zij veilig werken en kan de Alkenaar op hun dienstverlening blijven rekenen”, zegt Penxten. “In totaal werden er 850 mondmaskers geschonken aan Alken, waarvoor hartelijk dank! Dergelijke acties zijn hartverwarmend.”