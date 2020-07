Koninklijke familie bezoekt Woonzorgcentrum Cecilia in Alken: “Sire, wij Limburgers breken niet” Dirk Selis

21 juli 2020

20u24 0 Alken Om exact 20 minuten voor zes draaide de colonne van geblindeerde auto’s met de koninklijke familie aan boord, de Parkstraat van het Limburgse Alken in. Klaar voor een bezoek aan Woonzorgcentrum Cecilia van de door Corona, meest getroffen gemeente van België.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Ze zijn iets te laat op hun vorige plek vertrokken”, vertrouwt burgmeester Marc Penxten (N-VA) enkele persmensen toe. “Maar ze proberen dat goed te maken onderweg.” Penxten heeft als N-VA-burgemeester geen moeite met de Belgische driekleur om zijn schouder. “Ik begrijp dat niet van Jan (Jambon red.). Het hoort bij de job. Ik ben juist zeer vereerd dat de koninklijke familie Alken komt bezoeken. Weetje, het heeft lange tijd gegaan tussen Alken en het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden. Ik ben heel blij dat het koningshuis uiteindelijk voor Alken gekozen heeft. Want geloof me Corona heeft hier ‘vies ‘ huis gehouden.”

Ingehouden schoolfeest

Om 17u40 komt er dan eindelijk een colonne van 6 geblindeerde auto’s de Alkense Parkstraat opgereden. De buurtbewoners die voor de nadarhekken een glimp van het koningshuis proberen op te vangen, zijn er aan voor de moeite. Aan de ingang van het woonzorgcentrum heeft de 88-jarige Alice Dubois postgevat samen met haar dochter om een welkomstboeket aan koningin Mathilde te overhandigen. In de tuin van het woonzorgcentrum zitten dan eventjes 15O bewoners klaar, samen met telkens één familielid. De sfeer heeft iets van een ingehouden schoolfeest. “Maar de schrik voor een tweede golf van het virus zit er stevig”, zegt Patrick Martens die hier vandaag samen met zijn moeder Marie Steukers (88) op de koninklijke familie zit te wachten. “Mijn moeder heeft geluk gehad. Zij verbleef tijdens de crisis op de bovenste verdieping. Omwille van haar immobiliteit kwam ze maar met weinig mensen in contact. Dat is haar geluk geweest, want op die bovenste verdieping heeft bijna iedereen het virus gekregen.”

Annus horribilis

Ondertussen heeft de directeur van het woonzorgcentrum het woord genomen. “Sire, het was een annus horribilis voor ons woonzorgcentrum. Wij hebben maar liefst 17 mensen verloren in de strijd tegen het Corona-virus, ongeveer de helft van onze mensen is besmet geraakt. Het verlies, de angst, de onmacht die hier door de gangen gierden, zijn moeilijk onder woorden te brengen. Maar we zijn Limburgers. En die krabbelen terug recht. Die breken niet. Nooit. Vandaag bent u dan ook getuige van onze eerste feestje na Corona. Ik vraag dan ook een applaus voor de mensen die ons ontvallen zijn, maar ook voor onze medewerkers die in de frontlinie gevochten hebben.” Waarop een minutenlang applaus losbarst.

Frietje prikken

Na een rondleiding in het woonzorgcentrum neemt de koninklijke familie de tijd om rustig met de bewoners en hun familie te spreken. ​Prinses Eléonore, prinses Elisabeth, prins Emmanuel en prins Gabriël hebben blijkbaar een ‘hongerke’ en lonken naar de frietkraam, om uiteindelijk samen een frietje te prikken. We zijn tenslotte allemaal Belgen.