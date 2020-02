Koeien aan het bier, da’s beter voor het milieu: ‘restjes’ van Cristal-brouwerij eindigen in de trog van lokale boerderij Dirk Selis

13 februari 2020

14u23 15 Alken Bierdraf van de Cristal-brouwerij van Alken-Maes. Dat krijgen de 166 koeien van Raf Nagels dagelijks voorgeschoteld, en daar krijgt de landbouwer zelf dan weer applaus voor uit wetenschappelijke hoek. Want bierdraf, zo blijkt, doet koeien minder broeikasgassen uitstoten.

Van alle broeikasgassen die de Vlaamse landbouwsector uitstoot, neemt methaan (51%) het leeuwendeel op zich. Gaan ook nog via onze koeienen consoorten in aanzienlijke hoeveelheden de atmosfeer in: lachgas (26%) en CO2 (23%).

“Methaan ontstaat bij vertering in de pens (de eerste maag van een koe, red.), en wordt opgerispt en uitgeademd”, aldus Sam De Campeneere van het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek (ILVO). “Uiteraard willen we de uitstoot van dit gas terugdringen, en daarom onderzoeken onze specialisten al langer wat een koe dan best kan eten. Zij hebben nu een aangepast rantsoen voor melkkoeien uitgewerkt, waarbij het klassieke sojaschroot als voedingsmiddel vervangen wordt door restproducten zoals bierdraf en koolzaadschroot (afkomstig uit de olieverwerkende industrie, red.).”

Het blijkt de combinatie van dat bierdraf en koolzaadschroot te zijn die het ’m doet. “De koeien gingen hierdoor 13% minder methaan uitstoten per liter geproduceerde melk”, vervolgt De Campeneere. “Je hoeft ook geen andere grondstoffen, zoals extra soja, meer te mengen in het rantsoen van de koeien. De totale ecologische voetafdruk die de productie van een liter melk achterlaat, daalt zo met maar liefst 31 procent.”

“Zeker een kwart van het rantsoen van onze koeien bevat bijproducten uit de voedingssector”, zegt Raf Nagels, zaakvoerder van Melkveebedrijf Nagels uit Alken. “En dan voornamelijk bierdraf van de brouwerij en bietenperspulp van de suikerverwerking.”

Raf mengt overigens al twintig jaar restproducten uit de voedingsindustrie in het veevoeder. “Wij gebruiken bierdraf van de Cristal-brouwerij van Alken-Maes. Een mooie Limburgse samenwerking, dus. Elke maand nemen we zo’n dertig ton af. Bierdraf brengt overigens meer eiwitten aan in het dieet van de koe en stimuleert de spijsvertering. En niet onbelangrijk: de koeien eten het graag. Win-win, dus!”