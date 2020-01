Ine Tiolants tekent platencontract bij Universal Music Dirk Selis

21 januari 2020

11u12 0 Alken 2020 belooft een topjaar te worden voor de Limburgse Ine Tiolants. De MNM Rising Star van 2018 tekende zopas een platencontract bij Universal Music en werkt op dit moment aan nieuwe muziek, samen met Piet Goddaer die beter bekend is als Ozark Henry.

Sinds Ine Tiolants eind 2018 door de MNM-luisteraars werd gekroond als ‘MNM Rising Star’, gaat het snel met haar muzikale carrière. Haar debuutsingle ‘The Odds’ werd meteen goed ontvangen en schopte het zelfs tot MNM Big Hit. Momenteel zit Ine met niemand minder dan Piet Goddaer in de studio. Het eerste resultaat daarvan zal al zichtbaar zijn in maart, dan komt immers haar nieuwe single uit via Universal Music.

Festivalzomer

“We zijn enorm blij en trots om Ine te verwelkomen binnen Universal Music België. Met haar stem, charisma en talent zal ze ongetwijfeld veel mensen aanspreken. En met haar ijzersterke nummers zal ze zeker heel veel mensen overtuigen”, vertelt General Manager Patrick Guns van Universal Music. Ondertussen werkt Ine natuurlijk samen met haar team ook hard aan een gloednieuwe show met tal van nieuwe nummers, waardoor zij ook helemaal klaarstaat voor een geweldige festivalzomer.