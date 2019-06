Inbrekers op ronde RTZ

05 juni 2019

Aan de Heiligenbornstraat in Alken zijn dieven woensdag binnen gedrongen in een woning. De daders kropen via een geforceerd raam naar binnen. Ook aan de Hulzenstraat in Alken stelde de politie woensdag een inbraak vast. De juiste omvang van de buit was op beide locaties nog niet bekend.