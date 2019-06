Gynaecoloog geflitst op weg naar moeilijke bevalling: twee weken rijverbod Birger Vandael

06 juni 2019

18u34 1 Alken De verkeersregels zijn er voor iedereen, ook voor een gynaecoloog die geflitst werd op weg naar een moeizame bevalling. De snelheidsovertreding, 86 km/uur in de bebouwde kom, levert hem twee weken rijverbod en een boete van 480 euro op.

Op 11 oktober 2017 werd de 45-jarige man uit Alken in Hasselt geflitst. Hij moest naar eigen zeggen dringend naar het ziekenhuis omdat een zwangere vrouw via een keizersnede moest bevallen. Beklaagde kreeg eerder al dezelfde sanctie van de politierechter en ging nu tevergeefs in beroep. Volgens hem verslechterde de toestand van de vrouw tijdens de bevalling en was er enkel een assistent aanwezig. Hij moest dus zo snel mogelijk ter plaatse zijn en sprak van een noodtoestand. In dat geval is het immers gerechtvaardigd om een dergelijke overtreding te maken. Beklaagde kon deze noodtoestand niet aantonen met bewijsmateriaal, hij verduidelijkte enkel dat hij op het moment van de feiten wachtdienst had en in het ziekenhuis moest zijn. De man was eerder al voor gelijkaardige feiten veroordeeld.