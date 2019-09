Gemeenteraad Alken uitgesteld wegens computerprobleem DSS

24 september 2019

15u43 0 Alken “Door authenticatieproblemen met CZAM kon niet aan het inzagerecht voor de raadsleden voldaan worden. Daarom heeft het gemeentebestuur beslist om de gemeente- en OCMW-raadszitting van donderdag 26 september te verplaatsen naar donderdag 3 oktober”, klinkt het bij het Alkens gemeentebestuur.

“We hebben inderdaad bericht gekregen van de algemene directeur dat de gemeenteraad werd uitgesteld”, zegt oppositieleider Igor Philtjens (Open Vld). “Het computersysteem is wat instabiel, waardoor het inzagerecht voor de gemeenteraadsleden niet gerespecteerd werd. Dat werd ons pas vorige week gemeld. Vreemd dat ze nu de gemeenteraad uitstellen terwijl dat probleem al van vorige week gekend is. We begrijpen dat ze geen vormfouten willen maken zodat beslissingen van de gemeenteraad rechtsgeldig zijn. We hopen dat dit in de toekomst vermeden kan worden zodat onze gemeente goed bestuurd kan worden.”