Gemeenten Alken en Bilzen ontvangen samen 58.815 euro om hun schoolomgevingen veiliger te maken Dirk Selis

28 juli 2020

12u57 0 Alken Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) investeert 58.815 euro om de schoolomgevingen in Alken en Bilzen veiliger te maken. Dit gebeurt via de subsidie veilige schoolomgeving van de Vlaamse Overheid.

“De gemeente Alken die 35.129 euro ontvangt, gaat hiermee twee schoolomgevingen aanpakken. De Vrije Basisschool Sint-Joris Alken en 't Schommelbootje. De ingrepen bestaan voornamelijk uit het aanpakken van voetpaden, ook in de buurt van een spoorwegovergang. De stad Bilzen die 23.686 euro binnenhaalt, zal dit investeren in de schoolomgeving ‘School Heilig Graf, campus Kloosterstraat’. Er zal hier een voetgangerszone aangelegd worden. Met deze subsidie kunnen we samen met de steden en gemeenten de veiligheid van de schoolomgevingen in Vlaanderen verhogen. Kinderen moeten zich op een veilige manier naar school kunnen verplaatsen en ik wil mij daar de volgende jaren blijven voor inzetten”, zegt Lydia Peeters.