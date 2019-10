Gemeentelijke fusiecommissie blijkt te voorbarig zijn: Burgemeester Marc Penxten: “We gaan niet jagen met de fanfare op kop” Dirk Selis

08 oktober 2019

15u55 0 Alken “In Alken komt binnenkort een commissie samen, die moet bekijken of een fusie met een andere gemeente nodig en mogelijk is” stelde open VLD’er André Vanhex vandaag in de kranten van het Mediahuis. “Dat is op zijn minst voorbarig”, reageren burgemeester Marc Penxten (N-VA) en gemeenteraadsvoorzitter Patrick Martens (Groen) die de Open Vld’er openlijk terugffluiten. “Dit wordt niet bepaald door één raadslid”, klinkt het.

“Een raadscommissie moet zich op korte termijn buigen over een fusie van Alken met naburige gemeenten. En vermits contacten met Wellen en andere gemeenten in het kanton Borgloon in de vorige bestuursperiode een doodlopend spoor gebleken zijn, richt Alken zich best tot Nieuwerkerken en Herk-de-Stad”, dat laat voormalig schepen en huidig oppositieraadslid André Vanhex vandaag in een aantal kranten weten.

Enkel akte van genomen

“Tijdens de gemeenteraad van vorige week donderdag heeft Vanhex inderdaad het idee van een raadscommissie over een fusie opgeworpen”, reageert gemeenteraadsvoorzitter Patrick Martens aan telefoon terwijl hij het Vlaams Parlement moet ontruimen. Daar is enkel akte van genomen. Over een mogelijke aanpak van zo’n fusie en welke richting die moet uitgaan, is voorts met geen woord gerept.” In het bestuursakkoord dat N-VA en Groen vorige najaar voor Alken sloten, krijgt meer en betere intergemeentelijke samenwerking de nodige aandacht. “Opzet en inzet van de Alkense bestuursmeerderheid zijn helder en duidelijk. Zo wordt over de politie bijvoorbeeld het volgende gezegd: ‘We versterken de samenwerking binnen onze politiezone en ook met andere politiezones om de bereikbaarheid en de inzetbaarheid van de politiediensten te verbeteren en de veiligheid te verhogen’”, sluit Martens af.

Geduld en discretie

“Eén ding is zeker: door met de fanfare voorop te lopen, zal er voor een eventuele fusie van Alken met andere gemeenten niet snel resultaat worden geboekt”, zegt burgemeester Marc Penxten (N-VA). “We streven naar meer en betere samenwerking met andere, naburige steden en gemeenten om expertise en inzet van mensen en middelen te delen. Het perspectief van een fusie hangt mee af van het beleidskader dat een nieuwe Vlaamse regering in 2019 beslist.” Zoals bekend, is er sinds een week een nieuwe Vlaamse regering. Voor fusies van steden en gemeenten houdt ze het beleid van de vorige regering aan: fusies komen vrijwillig tot stand en worden aangemoedigd met een (gedeeltelijke) schuldovername. “Als in de toekomst een fusie in zicht komt, zal de bevolking natuurlijk betrokken en geraadpleegd worden”, gaat Penxten verder. “Op dit ogenblik is dat echter voorbarig. Geduld en discretie leveren meer op. Er worden gesprekken gevoerd over de politie en ook over een nauwere samenwerking met andere gemeenten zijn er informele contacten. Maar of en wanneer er een raadscommissie komt, en of en wanneer we op deze terreinen echte stappen vooruit kunnen zetten, dat wordt niet bepaald door één raadslid. De bestuursmeerderheid van N-VA en Groen in Alken zal op het gepaste moment een initiatief nemen’, besluit burgemeester Penxten.