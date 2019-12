Even de kerstversiering van zolder halen: 42 kerstbomen, 22.000 glazen bollen en 400.000 lichtjes Welkom in het Kerstmishuis van Jurgen Bollen Dirk Selis

03 december 2019

13u13 0 Alken Wie dezer dagen in de Grootstraat in Alken langs het huis van Jurgen Bollen (28) passeert, weet niet waar eerst te kijken. De kerstfanaat is al sinds augustus in de weer om zijn ‘Christmas House’, een tent van 350 vierkante meter in zijn tuin, te decoreren. “Ik denk dat ik al zo’n 80.000 euro aan versiering spendeerde.”

De 28-jarige Jurgen Bollen gaf twee jaar geleden zijn job als kapper op om zich helemaal te wijden aan zijn kersthuis. Al sinds augustus is hij druk in de weer om in zijn veranda en zijn tuin een overweldigende kerstervaring te creëren. “Ik moet wel zo vroeg beginnen, anders krijg ik nooit alles af”, zegt de jongeman lachend. “De laatste weken werkte ik veertien uur per dag aan het Christmas House.”

Niets aan toeval overlaten

Dat Jurgen niks aan het toeval overlaat, is er duidelijk aan te zien. De verlichtingsdraden zijn compleet onzichtbaar en in elke kerstboom hangen zoveel versieringen dat er bijna geen puntje groen te zien is. “Mijn oma, mijn ouders en tantes helpen me bij de opbouw, maar het meeste doe ik zelf. Zo ben ik zeker dat alles volledig naar mijn eigen smaak is.” Om de ideale kerstversiering te zoeken trekt Jurgen soms zelfs naar een groothandel in Oost-Vlaanderen. “Maar sommige zaken komen ook gewoon uit de Action en andere dingen maak ik dan weer gewoon zelf of haal ik uit de natuur. Elk jaar probeer ik met andere kleuren en thema’s te werken. Dit jaar zijn het de roze kleuren die ‘in’ zijn, maar ook wit met turquoise-blauw zoals in een echt ijslandschap. Maar zeker ook goud, groen en rood, zoals ze vroeger hun traditionele kerstboom hadden. Die zijn weer helemaal terug van weggeweest”, vertelt Bollen.

Tomorrowland

Om al die pracht en praal te bekomen, moet Jurgen een smak geld investeren. “De afgelopen zes jaar spendeerde ik zo’n 80.000 euro aan kerstversiering. Maar ik geef dat geld liever daaraan uit dan aan een reis of een ticket voor Tomorrowland of Pukkelpop. Daar heb je immers maar enkele dagen plezier van, terwijl ik me met versieren het hele jaar door kan bezighouden.”

Het is ondertussen het zesde jaar dat Jurgen zijn Christmas House opbouwt. Elk jaar groeit het opzet. “Het Christmas House van dit jaar is dubbel zo groot als dat van vorig jaar. Vanaf vandaag kunnen geïnteresseerden hier tot en met 5 januari ook elke dag vanaf 15 uur terecht in mijn pop-upbar. Er kan gezellig iets gedronken of gegeten worden in een kerstdecor dat je nergens anders vindt. Hier kan je de échte kerstsfeer komen opsnuiven. Ik vind het persoonlijk ook veel gezelliger dan bijvoorbeeld Winterland. Daar zie je amper een kerstboom of -bol. Mijn droom is om ooit groter te worden dan Winterland. Tijdens het openingsweekend kwamen er al zo'n 1000 bezoekers per dag.”

Jurgenns Christmas House Koutermanstraat, 19 te Alken nog tot 5 januari 2020 (gratis inkom)