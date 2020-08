Drie Alkense fruitbedrijven krijgen politie over de vloer: “Arbeiders wonen in erbarmelijke omstandigheden” Marco Mariotti

26 augustus 2020

19u11 0 Alken In Alken kregen drie fruitbedrijven controle over de vloer inzake georganiseerde criminaliteit. De controle kwam er na signalen over de slechte woonkwaliteit en veiligheid in deze panden waarin vooral buitenlandse arbeiders verblijven .

“Als gemeentebestuur willen we dat deze seizoenarbeiders in veilige en kwaliteitsvolle panden kunnen verblijven”, legt burgemeester Marc Penxten van Alken uit. “We krijgen helaas regelmatig signalen over de slechte huisvesting van deze arbeiders, genoeg redenen dus om ter plaatse te gaan kijken. Het is onze taak erop toe te zien dat alle normen en voorschriften inzake woonkwaliteit, brandveiligheid en ruimtelijke ordening worden nageleefd. En zeker in tijden van corona.”

De controle leidde naar een aantal niet-vergunde woningen waar heel wat inbreuken werden vastgesteld op de Vlaamse Wooncode. De brandveiligheid was niet in orde en er werden meerdere stedenbouwkundige- en milieu-overtredingen vastgesteld.

De eigenaars van de panden zijn nu aangemaand alles in orde te brengen. Er werden eveneens processen-verbaal opgesteld voor inbreuken op de sociale wetgeving.

Ook in zake covid-19 bleek niet alles in orde. De bestuurlijke controles hebben als doel te voorkomen dat criminele netwerken en fenomenen als uitbuiting, mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies en drugshandel zich in het lokale weefsel kunnen nestelen.