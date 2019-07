Dieven binnen via raam, maar maken geen buit RTZ

07 juli 2019

Langs de Hemelsveldstraat in Alken zijn dieven in de nacht van vrijdag op zaterdag binnen gedrongen in een woning. De daders braken een raam open, en doorzochten het huis. Op het eerste zicht blijkt er toch geen nadeel te zijn.