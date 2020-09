Dertiger riskeerde twee jaar cel voor opzettelijke aanrijding van een vader en zijn zoon maar krijgt vrijspraak: “De man werd zélf aangevallen” VCT

29 september 2020

13u37 0 Alken Een 37-jarige man uit Beringen Een 37-jarige man uit Beringen riskeerde een celstraf van twee jaar omdat hij op 26 november 2017 een vader en zijn zoon opzettelijk zou aangereden hebben na een zware discussie over het invullen van een aanrijdingsformulier. De man ontkende met klem en benadrukte dat hij zelf bedreigd werd. Vandaag, bijna drie jaar na de feiten, kreeg de dertiger de vrijspraak. “Hij vluchtte omdat hij zelf werd aangevallen.”

Op 26 november 2017 vond er een aanrijding plaats tussen beklaagde R.V. (36) uit Bree en R.G. Omdat geen van beiden een aanrijdingsformulier bij had, besloten de twee partijen naar de woning van R.G. in Alken te rijden om daar het papierwerk in orde te brengen. Maar daar liep de zaak grondig fout.

Na het invullen van het aanrijdingsformulier ontstond een zware discussie. Ook de zoon van R.G. kwam ter plaatse. Vanaf dat ogenblik lopen de versie uit elkaar. Vader en zoon beweerden dat beklaagde R.V. met zijn auto snel wegreed en hen beiden opzettelijk aanreed. Vader R.G liep een breuk aan zijn onderbeen op. “Ik heb nog elke dag last en kan zelf mijn eigen boodschappen niet meer doen”, beschreef de man zijn zwaar letsel.

Op motorkap gesprongen

Toch is dat volgens beklaagde R.V. niet zijn fout. De situatie escaleerde die dag zo snel, dat hij zichzelf niet meer veilig voelde en wel moest wegvluchten. “Ik ben uit goodwill naar hun huis gegaan om dat aanrijdingformulier samen in te vullen. Ze hebben mij bedreigd. Zoon D. is op de motorkap van mijn auto gesprongen en zijn vader R. heeft nog tegen mijn voertuig gestampt. Ik ben zo snel mogelijk weggereden.”

Op basis van de bewijsstukken in het dossier – waaronder een aantal getuigenverklaringen en een schoenafdruk van vader R. op het voertuig – sprak de strafrechter de Beringenaar vrij op basis van wettelijke zelfverdediging. In tegenstelling tot de verklaringen van vader en zoon G. waren er ook geen tegenstrijdigheden in de verklaringen van de dertiger vastgesteld, die sinds zijn oproep naar de politie vlak na de feiten niet meer wijzigden. “De man had geen andere mogelijkheid dan de aanval op zijn persoon af te wenden door weg te rijden, nadat zoon D.G. op zijn wagen was gesprongen terwijl hij al aan het vertrekken was. Dit is een redelijke reactie.”