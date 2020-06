Café De Ton opnieuw open in het zwaar getroffen Alken: “Ne goeie Cristal kan wonderen doen!” Dirk Selis

08 juni 2020

Alken Ook in het Limburgse Alken, de door de Coronacrisis zwaarst getroffen gemeente van het land, ging café De Ton opnieuw open. "We hebben het zwaar gehad, maar de Alkenaren plooien niet. Daarbij, 'ne goeie Cristal' kan wonderen doen!", zegt cafébaas Marino Renquin.

Cafébaas Marino Renquin (60) van Café De Ton liet niets aan het toeval over. “We hebben een aparte in- en uitgang gemaakt. Op het terras hebben we allemaal bubbels gemaakt, goed afgescheiden va elkaar met onze schermen. Zo zit iedereen wat apart en dat voelt veilig aan. Er komt ook een toog buiten te staan. Op die manier kan er zoveel als mogelijk buiten gebeuren en moet niet iedereen binnen iets komen zoeken. De burgemeester is vanmorgen nog komen kijken en zag dat het goed was. We hebben extra bloemen en planten laten aanrukken om de mensen toch wat vakantiegevoel te bezorgen. Het is belangrijk dat we in Alken het leven opnieuw oppikken, want het virus heeft ons hier zwaar getroffen, maar de Alkenaren plooien niet. Daarbij, een goeie Cristal van de brouwerij hier een steenworp verder kan wonderen doen.”

Jeanine

Zijn zus Jeannine is er vandaag nog niet bij. Bijna twee maanden nadat ze samen met haar partner Jean-Pierre (77) in allerijl naar het Jessa Ziekenhuis werd overgebracht, kwam Jeannine drie weken geleden weer naar huis. Alleen en met een bang hartje, want Jean-Pierre had zijn gevecht tegen het coronavirus verloren. De hele buurt kwam toen massaal samen om Jeannine te steunen en ontving haar met een luid applaus. “Ze durft nog niet”, zegt Marino. “Mijn zus krijgt nog steeds kleine paniekaanvallen die haar de adem afsnijden. Nochtans is zij één van mijn beste klanten. Maar ik laat haar nog wat bekomen.”