Burgemeester Penxten nodigt Alkenaren uit mee na te denken: “Wat doen we met de kerk van Terkoest?” Dirk Selis

10 maart 2020

07u56 0 Alken Burgemeester Marc Penxten (N-VA) wil werk maken van de herbestemming van de kerk in Terkoest. Hij nodigt de Alkenaren volgende week dinsdag uit om mee na te denken over wat er met de kerk dient te gebeuren.

“Een kerk is vaak een van de iconen in een gemeente, ook hier in Alken”, zegt burgemeester Marc Penxten (N-VA). “Het is een herkenningspunt, een gebouw met een rijke traditie en vele verhalen. Toch wordt het steeds moeilijker om al de kerken in stand te houden, door demografische en andere evoluties. Daarom wil het gemeentebestuur, samen met de Kerkraad en de werkgroep Kerken, nadenken over de nevenbestemming van de kerk in Terkoest.”

“We willen alle Alkenaren uitnodigen om mee na te denken over een mogelijke nevenbestemming van de kerk: wat zien zij als mogelijkheden en wat zijn hun bezorgdheden?” gaat Penxten verder. “Elke geïnteresseerde Alkenaar is op dinsdag 17 maart om 19.30 uur stipt welkom in gc d’Erckenteel, lid van een vereniging of niet, buurtbewoner of niet.”