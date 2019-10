Buren die inbreker proberen tegen te houden, krijgen klappen RTZ

30 oktober 2019

17u09 0 Alken Twee buurtbewoners die afgelopen donderdag een inbreker op heterdaad betrapten in Alken, zijn daarbij lichtgewond geraakt. Ze probeerden de dief tegen te houden toen hij op de vlucht sloeg. De politie kon de man even later alsnog bij de kraag vatten.

Getuigen hadden de boef aan het werk gezien in een woning langs de Hemelsveldstraat in de wijk Sint Joris in Alken. De dader had daar al een raam stukgeslagen en doorzocht intussen de woning. Meteen sloegen de alerte buren alarm bij de lokale politie Limburg Regio hoofdstad. Agenten snelden richting Alken. Omdat de dader doorhad dat hij betrapt was, klauterde hij naar buiten en sloeg hij op de vlucht. De twee getuigen liepen naar hem toe en probeerden hem voor de aankomst van de politie onder bedwang te houden. Daarbij kwam het even tot een schermutseling, waarbij de boef zich toch weer wist los te rukken. Hij liep te voet weg door de wijk.

Toch gevat

Maar met een goede omschrijving op zak kon een politieploeg hem even later terugvinden. De man had een aantal juwelen van de inbraak op zak. De 38-jarige man uit Sint-Truiden werd meegenomen voor verhoor. Hij mocht het intussen ook komen uitleggen bij de onderzoeksrechter in Hasselt. Die liet hem opsluiten in de gevangenis. De twee alerte buurtbewoners hielden aan de korte schermutseling allebei lichte verwondingen over.