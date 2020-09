Bieren van Brouwerij Alken-Maes vallen met zes medailles voor eerste keer in de prijzen op Asia Beer Challenge: “Gezamenlijk vieren met frisse Affligem én Tripel na kantooruren” Giulia Latinne

02 september 2020

12u32 0 Alken Een verovering van zes medailles op de Asia Beer Challenge waarvan merendeel goud, dat is waarom Brouwerij Alken-Maes nu feestviert. Vooral bieren Affligem 0.0% en Mort Subite Kriek Lambic vallen in de smaak met dubbel-goud, en ook Affligem Blond, Tripel en Affligem 4.6% pakken de hoogste score in hun categorieën. Mort Subite Witte Lambic verdient daarbovenop nog zilver.

De medailles ophalen in Hongkong blijft nog even onmogelijk tijdens de coronacrisis, maar Brouwerij Alken-Maes laat zich niet tegenhouden om van de overwinning te genieten. “Het is de eerste keer dat we op de Asia Beer Challenge prijzen pakken, en dat zullen we ook zeker vieren met een frisse Affligem én Tripel na de kantooruren”, zegt tevreden directeur van Brouwerij Affligem Bert Thewissen.

Ook Bruno Reinders, meesterbrouwer van de Brouwerij Mort Subite, is fier op het resultaat. “Al meer dan dertig jaar brouw ik de bieren van Mort Subite en het zijn juist die medailles die laten zien dat we nog altijd lekkere bieren brouwen die wereldwijd worden opgemerkt”, aldus Reinders.