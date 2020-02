Autohandel MJG Cars brandt volledig uit Dirk Selis

04 februari 2020

16u27 0 Alken Dinsdagmiddag brak er bij autohandelaar MJG Cars in de Alkense Stationsstraat brand uit. Het gebouw ging volledig in de vlammen op. De eigenaar werd door de hulpdiensten lichtgewond afgevoerd.

“Bij werken in de garage is op een of andere manier plots vuur ontstaan”, vertelt Marc Thijs van brandweerzone Zuid-West Limburg. Het hele gebouw brandde uit en de man die in de garage aan een auto aan het werk was, is lichtgewond met een ambulance afgevoerd. De uitslaande brand ging gepaard met hevige rookontwikkeling. De brandweerzone Zuid-West Limburg riep de omwonenden dan ook op om ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie af te zetten. De brandweer waarschuwde ook voor geurhinder en vroeg uit de buurt te blijven. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan.