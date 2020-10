Alkense basisschool Wonderwijs twee weken in quarantaine na stijgend aantal besmettingen Birger Vandael

09 oktober 2020

20u03 4 Alken De Alkense basisschool Wonderwijs zal twee weken haar deuren sluiten na een stijgend aantal coronabesmettingen. Deze week bleken een juf en twee leerlingen besmet te zijn en moest er al één klas van het vierde leerjaar in quarantaine. Omdat de situatie niet stagneert, zal de hele school nu sluiten.

De situatie in Alken is geen primeur in ons land. Ook in Brussel en Antwerpen werden al scholen gesloten. De school in Alken volgt nu nadat er al minstens dertien besmettingen werden vastgesteld. Dat aantal kan nog verder oplopen. De beslissing werd genomen in samenspraak met de dokters, alsook het Agentschap Zorg & Gezondheid en het CLB.

Thuisonderwijs

“Door vroeg te reageren, spelen we samen met het schoolteam in op de evolutie van covid-19", klinkt het bij de scholengroep. “We zetten maximaal in op thuisonderwijs om ervoor te zorgen dat iedere leerling al het nodige krijgt!”

Momenteel moeten er nog een aantal leerlingen worden getest. Dat zal nog het geval zijn tot deze week woensdag. Dat is één van de redenen waarom de school van 200 leerlingen niet één, maar twee weken gesloten blijft.